Résultats Ligue 1 : le RC Lens revient de loin, le FC Nantes solide à Lorient

Plusieurs rencontres de Ligue 1 débutaient à 15 heures. Le RC Lens, à domicile, accueillait le Stade de Reims. En première période, les Sang et Or prenaient l'avantage grâce à un but signé Simon Banza (21e minute) d'une tête décroisée à la suite d'un corner tiré par Mauricio. Mais au retour des vestiaires, les Rémois recollaient grâce à Cafaro d'une belle frappe des 20 mètres (1-1, 47e). Sept minutes plus tard, sur un contre express signé Berisha, Boulaye Dia, d'un tir croisé qui provoquait une faute de main de Leca, prenait l'avantage (1-2, 54e). Dans un match qui devait fou, le RCL égalisait sur un but contre son camp de Foket, qui contrait un centre puissant de Kalimuendo (2-2, 77e). Pas de quoi, pourtant, décourager les Rémois qui repassent devant grâce un nouveau eau CSC (Medina, 79e) et un nouveau but de Dia (81e). Les Lensois allaient pourtant revenir de nulle part avec deux buts en toute fin de match, signés Florian Sotoca de la tête (90e et 91e). Un match ahurissant.

A Metz, qui accueillait Dijon, le score était déjà établi à la pause (1-1). Baldé a ouvert le score pour le DFCO (13e), Yade a égalisé à la 21e. A noter que les deux équipes ont raté un pénalty au cours de cette première période. Nguette pour Metz, Chouiar pour Dijon.

De son côté, le FC Nantes est allé s'imposer sur la pelouse de Lorient, 2-0. Des buts signés Kader Bamba (80e) et Ludovic Blas (83e).

Enfin, sur la pelouse de Nîmes, c'est le SCO d'Angers qui a réalisé la bonne opération en s'imposant 5-1. Des buts inscrits par Pereira Lage (1e), Bahoken (23e, 56e), Diony, sur pénalty à la 82 minute, et Cabot (94e). Moussa Koné a sauvé l'honneur pour les Crocodiles.