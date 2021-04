Résultats Ligue 1 : Nantes s'enfonce, Bordeaux chute, le Stade Rennais accroché

Zapping But! Football Club FC Nantes : les meilleures déclarations de l'année 2020

Voici les résultats des matches de la 31e journée qui débutaient à 15 heures. Le FC Nantes, mené 2-0, avait réussi à réduire le score par Aboulaye Touré et rester dans le match. Sans succès toutefois au terme des 90 minutes. Les Girondins de Bordeaux, eux, touchaient le fond à domicile, dominés par le RC Strasbourg avant de revenir à 2-3 en fin de première période. Le FC Lorient, pour sa part, menait devant Brest et a réussi à garder un avantage précieux dans la course au maintien en L1.

Enfin, le Stade de Reims et le Stade Rennais se sont partagés le point du match nul sur un score de 2-2.

FC Lorient - Stade Brestois : 1-0 (Abergel, 45e).

Girondins - RC Strasbourg : 2-3 (Koné, 6e, Diallo, 21e, Ajorque, s.p., 30e, Baysse, 36e, Hwang, s.p., 47e)

FC Nantes - OGC Nice : 1-2 (Dolberg, s.p.11e, 29e, Touré, 32e).

Stade de Reims - Stade Rennais : 2-2 (Dia, 60e, Guirassy, s.p.,75e, Konan, 81e, Guirassy, 84e)