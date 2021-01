Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Pas de vainqueur entre l'entraîneur de L1 le plus âgé (Raymond Domenech) et le plus jeune (Julien Stéphan). Dans le derby, le FC Nantes et le Stade Rennais étaient tous les deux trop crispés pour produire du jeu et se procurer des occasions. Le 0-0 final satisfait tout le monde. A la Meinau, Strasbourg a cartonné Nîmes, prenant ses distances avec la zone rouge. Les Crocos sont bons derniers. Enfin, à Metz, les Girondins, privés d'Hatem Ben Arfa, ont dû se contenter d'un 0-0.

FC Nantes 0-0 Stade Rennais

RC Strasbourg 4-0 Nîmes Olympique

Stade Brestois 2-0 OGC Nice

FC Lorient 2-4 AS Monaco

FC Metz 0-0 Girondins de Bordeaux