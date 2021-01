FC Nantes : Sébastien Corchia adoube la méthode Raymond Domenech

À la lutte pour le maintien, le FC Nantes est reparti dans une saison galère. Les résultats ont obligé Waldemar Kita à intervenir il y a quelques semaines : exit Christian Gourcuff pour accueillir Raymond Domenech. Dans un entretien pour le site du club, Sébastien Corchia est revenu sur les derniers résultats positifs des Canaris (deux nuls obtenus face au Stade Rennais, et à Montpellier).

Pour le latéral droit, les jaune et vert sont sur la bonne voie grâce à Domenech : "On reste sur deux matches nuls mais dans le contenu, on sent qu'on n'est vraiment pas loin de décrocher un succès. Maintenant, il faut tout mettre en œuvre pour obtenir les trois points parce qu'au final, c'est ça le plus important. Tout le monde a envie de signer une victoire et ce dès dimanche."

Selon Corchia, les Nantais ont retrouvé de la confiance avec le nouveau coach : "On sent qu'on est beaucoup plus en confiance, c'est indéniable. Sur le terrain, on tente beaucoup plus de choses, on se montre plus compact et au niveau de la solidarité, on est est bien mieux qu'avant. Ça permet forcément de se créer plus d'occasions. Maintenant, il faut s'appuyer sur ces bases-là et faire encore plus pour décrocher la victoire."

Un autre point primordial a été abordé par l'intéressé : ""C'est sûr que de voir l'équipe jouer en bloc, ça facilite la projection vers l'avant, oser. Tout le monde fait les efforts et se replace rapidement à la perte du ballon. Rien que ça, ça met les équipes dans la difficulté et c'est pour ça qu'on est mieux." Les progrès seront à confirmer ce week end face au RC Lens, un promu qui carbure bien mieux que les Canaris à mi-saison.