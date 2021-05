Stade Brestois - FC Nantes (1-4) : le message fort de Kombouaré pour le maintien

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Grâce à des buts de Moses Simon, Ludovic Blas, Imran Louza et Kalifa Coulibaly, le FC Nantes a dominé ce dimanche le Stade Brestois (4-1), à l'occasion de la 35e journée de Ligue 1.

Après la rencontre, l'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, s'est montré satisfait et impressionné de la prestation de son équipe, glissant un message fort pour le maintien. "Satisfait, heureux et impressionné par la prestation de mes joueurs. On était venu pour gagner et marquer des buts. Mais autant ! Je suis hyper fier de leur performance. On y est pour beaucoup. C'est bon pour le sprint final. Mais il faut encore et encore confirmer. ll faut bien se préparer pour samedi prochain. Je me répète, je ne regarde pas ce que font les adversaires. Ce qui m'intéresse, c'est mon équipe. Savoir que Nîmes a deux points de retard, c'est bien mais pas essentiel. On a des matches à gagner. Il faut prendre des points. On est très content du travail et des performances de l'équipe. Je serai soulagé ou pas à la fin du championnat. Je suis déjà en train de penser à ce que je vais proposer aux joueurs cette semaine et mon équipe pour le week-end prochain. Aujourd'hui, on a enclenché une dynamique de victoire, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Il faut garder la pression sur les joueurs. Il faut insister sur la réaction et la victoire à Strasbourg. On s'est dit "plus jamais ça". Maintenant, la difficulté est de maintenir ce niveau de performance. On veut enfin renouer avec la victoire à la Beaujoire", a-t-il confié en conférence de presse d'après-match.

