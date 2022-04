Stade Brestois – FC Nantes : Der Zakarian écarte deux joueurs, trois absents chez les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Pour la réception du FC Nantes au stade Francis-Le-Blé, Michel Der Zakarian disposait de la totalité de son groupe. Le coach du Stade Brestois a donc tranché dans le vif en convoquant 21 joueurs, laissant Denys Bain, Irvin Cardona et Lucien Agoumé hors de l'équipe par choix.

Du côté d'Antoine Kombouaré, l'incertitude portait sur la présence ou non de Samuel Moutoussamy, qui n'est finalement pas dans le groupe. Tout comme Nicolas Pallois, en phase de reprise, et Charles Traoré, out jusqu'à la fin de saison.

Les Jaunes convoqués par 𝘼𝙣𝙩𝙤𝙞𝙣𝙚 𝙆𝙤𝙢𝙗𝙤𝙪𝙖𝙧𝙚́ pour affronter le @SB29, demain 🦾 — FC Nantes (@FCNantes) April 9, 2022

