Stade Brestois – FC Nantes : Kombouaré et Der Zakarian condamnent durement les supporters

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Si Brest et Nantes se sont quittés bons amis sur le pré et que le résultat est assez logique, les incidents ayant émaillés la rencontre n'ont pas manqué de faire réagir. Antoine Kombouaré d'abord : « Je ne cherche même pas à comprendre. S’ils ont des choses à se dire, c’est avant ou après. Quand on vient dans un stade, c’est pour encourager son équipe, la pousser. C’est très embêtant. Quelle décision tu prends ? Quelles mesures tu prends pour éviter ça ? C’est la bêtise. Ils font finir pas interdire les déplacements de supporters, c’est tout ce qu’ils auront gagné ».

« J'espère qu'ils seront punis et radiés »

Michel Der Zakarian ensuite avec un peu plus de virulence : « Il n’y a pas de mot… J’espère qu’ils seront punis et radiés. À un moment donné, il faut être sévère, il faut les écarter. On ne peut pas rentrer sur le terrain comme ça ».

Concernant le match, les deux coachs se rejoignent pour dire que le score de 1-1 symbolise bien ce match... Avec plus de regrets du côté du Kanak : « Brest est revenu au score en poussant. Il y a de la déception, car il faut savoir tuer le match quand on mène 1-0. Brest y a cru jusqu’au bout, a joué crânement sa chance ».

Kombouaré et Der Zak' en colère A l'issue de Stade Brestois – FC Nantes (1-1), Antoine Kombouaré et Michel Der Zakarian étaient très remontés contre les supporters ayant tenté d'en découdre et qui ont provoqué l'arrêt du match pendant un quart d'heures.

Alexandre Corboz

Rédacteur