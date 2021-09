Stade de Reims - FC Nantes (3-1) : l’astuce de Garcia qui a fait flancher les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Antoine Kombouaré n’a eu aucun mal à le reconnaître : le Stade de Reims était beaucoup trop fort pour le FC Nantes dimanche à Auguste-Delaune (3-1). L’entraîneur des Canaris a notamment utilisé un 4-3-3 inhabituel qui n’a pas aidé ses joueurs à faire face aux vagues adverses, surtout en seconde période.

Aussi, Oscar Garcia a su utiliser les défaillances des Canaris pour forcer la décision au tableau d’affichage. « À la mi-temps, le coach nous a dit de continuer sur notre lancée de la première période, de continuer à les gêner dans la relance et d’être présents et agressifs dans la surface, ce qu’on a fait, a fait Hugo Ekitiké après la rencontre. Les remplaçants, on est entré sans complexe et je pense que l’on a apporté du dynamisme. »

Buteur à deux reprises dans un court laps de 6 minutes, l’attaquant du Stade de Reims a ouvert son compteur et vit un rêve éveillé. « C’est un rêve d’enfant que je réalise. Il n’y a pas si longtemps, c’était moi qui étais dans les tribunes, a-t-il ajouté. J’avais toujours dit que le jour où je marquerais, j’irais voir les supporters. C’est chose faite. Ce sont mes premiers buts à Delaune, c’est une fierté et c’est de bon augure. »

🔴⚪️ Après Reims - Nantes



➡️ le parcage visiteurs avec le Tifo de la Brigade Loire à Delaune pic.twitter.com/iG1FSuksQ7 — Reims VDT (@reimsvdt) September 28, 2021