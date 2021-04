Stade Rennais - FC Nantes (1-0) : Lafont dresse un constat alarmant

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Avant-dernier de Ligue 1, le FC Nantes voit l'avenir en noir. Battus sur la pelouse du Stade Rennais (1-0), les Canaris n'y arrivent plus en Ligue 1 malgré les changements d'entraîneurs. En conférence de presse, Alban Lafont a tiré une nouvelle fois la sonnette d'alarme. "Le moral est touché, depuis un moment déjà. On est dans une situation compliquée, il y a des choses qu’on n’arrive pas à régler alors on est forcément touché, soupire le capitaine du jour. Tant qu’on n’est pas condamné on ne va pas lâcher et tout donner jusqu’au bout."

Antoine Kombouaré veut également croire encore au maintien : "Nous, on garde espoir, on va travailler pour aller chercher le maintien, assure le Kanak. Si ça passe par les barrages, peu importe. On y croira jusqu’au bout."