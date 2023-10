Stade Rennais – FC Nantes : Aristouy et les Canaris grincent des dents contre l’arbitre, Chirivella énervé

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Aristouy : « Monsieur Buquet ne tient pas non plus ses nerfs »

Pierre Aristouy : « Ce soir, il y a un peu de tension. On est conscient de ne pas avoir fait tout ce qu’il fallait mais on a aussi le sentiment que cette tension a été installée par d’autres personnes que nous sur le terrain…

Pour parler foot, je ne suis pas content de la première période. Sur les 35 premières minutes, on a été trop passif dans l’organisation. Etre organisé c’est une chose, être actif dans l’organisation s’en est une autre. Là, on n’était pas en situation, pas actif. On a plus souvent défendu en reculant qu’en avançant. Hormis sur les dix dernières minutes de la première mi-temps au moment de l’égalisation. J’ai la sensation qu’en deuxième période, les débats s’équilibrent un peu. J’ai aussi l’impression que Rennes nous endort un peu et puis il y a cette immense erreur d’inattention sur le ballon pour Truffert et le deuxième but. On est complètement inattentif, que ce soit la ligne défensif et Alban sur la couverture de la profondeur. Il y a de grosses erreurs sur ce but et après c’est compliqué…

Ce match ne remet pas en cause le travail et les idées de jeu mais il y a une certitude : on ne gagnera pas tous les matchs 5-3. On prend trop de buts, c’est un fait, c’est inévitable. Il faut garder cette volonté de jeu mais gommer toutes ces erreurs.

Le rouge de Mohamed ? Il est énervé que l’arbitre siffle six mètres car il n’y a pas six mètres. L’arbitre est à dix mètres et il doit le voir. Tout simplement. Et derrière, Monsieur Buquet qui a installé une atmosphère très pesante et très tendue sur le match ne tient pas non plus ses nerfs… Les dirigeants partis pour négocier ? Maintenant il n’y aura pas de négociation. Il a pris deux cartons jaunes et sera suspendu. Point ».

Kita, Chirivella et Mohamed ont tenté de discuter avec l’arbitre ! Remontés contre l’arbitre, Waldemar Kita, Pedro Chirivella et Mostafa Mohamed ont tenté de se rendre dans le vestiaire des arbitres pour discuter avec Ruddy Buquet. Voyant les caméras, les trois hommes ont finalement décidé de faire demi-tour. Selon Prime Vidéo, qui a pu s'entretenir avec des dirigeants nantais hors antenne, le but de cette visite était que l'Egyptien s'excuse pour son tête à tête mais également de revenir sur deux autres points. Tout d'abord le fait que Ruddy Buquet avait déjà exclu un joueur nantais (Meupiyou) et ensuite le fait que l'arbitre avait trop sifflé sur ce match par rapport aux consignes du début de saison.

Duverne : « C’est frustrant sur tout »

Jean-Kévin Duverne : « C’est compliqué ! En première période, on s’est fait bousculer. Sur une récupération haute, on réussit à marquer et ça change la donne. Après en deuxième période, on prend ce but. Je ne sais pas si le ballon est sorti ou pas mais si l’arbitre dit que la balle n’est pas sortie, y a but. On aurait pu mieux faire.

Finir à dix ce match, c’est dommage. C’est la frustration aussi. Je ne veux pas parler sur l’arbitrage. C’est comme ça mais c’est un match frustrant. C’est frustrant sur tout : le manque de réussite, le jeu qu’on a mis en place… On n’a pas réussi à faire ce qu’on voulait. Ce fut compliqué dans tous les compartiments du jeu… »

Chirivella : « Très énervé de ne pas prendre les points ce soir »

Pedro Chirivella : « On a raté notre entame de match. Cela commence à faire trop pour moi. En fin de première période, on fait dix bonnes minutes qui nous permettent de mieux finir les actions. C’est comme ça que notre but arrive. En deuxième période, on fait jeu égal avec eux. Ils n’ont pas beaucoup d’occasions. Je suis très frustré, très énervé de ne pas prendre les points ce soir… Ce soir, on a pris trop de buts. On part sans rien ».

