Stade Rennais - FC Nantes : Pierre Ménès n’accable pas les Canaris après le derby

Le Stade Rennais a remporté son derby contre le FC Nantes (3-1). Au terme d’une fin de match où ils ont fait trembler les filets à deux reprises dans le money time, les hommes de Bruno Genesio se sont replacés juste derrière le PSG, qu’ils affronteront dimanche prochain dans le choc de la 8e journée de L1 (20h45). En attendant, Pierre Ménès n’a pas semblé totalement emballé par la prestation des Rouge et Noir au Roazhon Park, où les Canaris ont affiché trop de virilité sans toutefois démériter.

« Les Nantais n’ont pas fait un mauvais match mais ont été gagnés par une nervosité dont le symbole est l’expulsion de Mohamed pour une contestation beaucoup trop véhémente contre Buquet, a-t-il analysé sur YouTube. C’est une victoire un peu flatteuse pour cette équipe de Rennes qui passera un test très sérieux contre le PSG. »

Ligue 1, J7 (2) : Lyon coule, Lille et Rennes recollent



