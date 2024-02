Stade Rennais : un Jérémy Doku bis au FC Nantes ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Les meilleurs dribbleurs d’Europe sont connus. Récemment, un classement d’Opta qui prend en compte tous les attaquants ayant tenté au moins 60 dribbles cette saison dans les cinq grands championnats, est établi selon leur taux de réussite. Le premier n’est autre que Lamine Yamal, qui explose les compteurs au FC Barcelone avec 59,7% de réussite dans ses tentatives.

Simon meilleur dribbleur de L1

Un ancien talent de Ligue 1 le talonne : Jérémy Doku (58,6%), qui crée des différences folles à Manchester City). Au 5e rang de ce classement, on retrouve un certain Moses Simon. Avec 55,1%, l’ailier du FC Nantes est le joueur qui affiche le meilleur ratio de dribbles réussis/tentés en Ligue 1. Auteur de trois buts et cinq passes décisives cette saison (17 matchs), le Nigérian porte donc haut les couleurs de la Maison Jaune. Jusqu’à quand ?

