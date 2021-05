TFC - FC Nantes (1-2) : la bonne affaire pour les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Vite fait, bien fait. Et avec la sensation d'avoir livré un match sérieux face à un adversaire de Ligue 2 plus emprunté et beaucoup moins à l'aise techniquement. Le FC Nantes a donc fait le job en s'imposant ce soir sur la pelouse du Stadium face à un TFC qui n'a jamais su faire illusion devant les nombreux coups de butoir des Canaris.

Les hommes de Kombouaré, dominateurs en première période, ont trouvé les filets par Ludovic Blas (10e), étincelant 45 minutes durant, puis par Randal Kolo Muani (22e) à la suite d'une frappe de Coulibaly. Le TFC n'a fait illusion que trois petites minutes avec un but signé Machado (19e).

Les Nantais devront confirmer dimanche soir à domicile (18 heures) pour définitivement assurer leur présence en Ligue 1 la saison prochaine.