FC Nantes : soulagé après Toulouse, Gourvennec n’a jamais douté de ses Canaris

FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Jocelyn Gourvennec : « Quand vous êtes sur une série de mauvais résultats, que ça ne vous réussit pas, que le scénario est toujours contraire, c’est dur, c’est long. Il fallait vraiment qu’on ait une réaction. Même si on avait fait de bonnes choses contre Lens, c’était encore un match perdu. Là, dans notre course pour se mettre à l’abri, c’était le premier à Toulouse. Il fallait un Nantes costaud, avec beaucoup d’abnégation et une organisation défensive sans faille. C’est ce qui nous a permis de voyager dans ce match en marquant deux buts (…) On marque deux buts en début de chaque mi-temps et ça nous met bien.

« Un match déclic ? Je l’espère »

Quand vous jouez les concurrents directs, quand vous ne pouvez pas gagner il ne faut pas donner les points. Là, on prend trois points et c’est parfait ! (…) On a eu des matchs où il y avait toujours un pied, un poteau, un gardien… Là, ça nous a souri, ça a tourné en notre faveur.

Est-ce que j’ai douté de redresser le FC Nantes ? Absolument pas ! On travaille très bien. Avec un bon état d’esprit. Là, on a intégré des jeunes car il nous manquait des joueurs, Douglas (Augusto) était suspendu et il fallait repenser notre animation sur ce match. Est-ce un match déclic ? Je l’espère. »

