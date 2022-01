Trophées UNFP : un joueur de Montpellier, du FC Nantes ou du PSG sera élu meilleur joueur du mois de décembre

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

L'UNFP dévoile ce lundi soir le noms des trois joueurs nommés pour le trophée du meilleur joueur de L12 en décembre. Il s'agit de Kylian Mbappé, auteur de 2 but et 1 passe décisive, de Téji Savanier (2 buts, 2 passes) et de Randal Kolo Muani (3 buts). L'un des trois succédera à Gaëtan Laborde, élu en novembre.

Il aurait fallu plus de 3 choix pour considérer tous les joueurs ayant marché sur l'eau en @Ligue1UberEats en Décembre🌪



Les nommés :

- 𝕂𝕪𝕝𝕚𝕒𝕟 𝕄𝔹𝔸ℙℙ𝔼

- 𝕋𝕖𝕛𝕚 𝕊𝔸𝕍𝔸ℕ𝕀𝔼ℝ

- ℝ𝕒𝕟𝕕𝕒𝕝 𝕂𝕆𝕃𝕆 𝕄𝕌𝔸ℕ𝕀



À vous de voter juste ici ⤵️#TropheesUNFP — UNFP (@UNFP) January 10, 2022