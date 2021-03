FC Nantes : Kombouaré a reçu l'astuce pour museler le Stade de Reims

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Dimanche après-midi, le Stade de Reims a été accroché sur sa pelouse par Montpellier (0-0). Un match qui laisse des regrets à David Guion. Le coach champenois a déploré le manque d'allant de ses offensifs. « Je regrette notre manque de vitesse dans les derniers mètres, notre manque de justesse technique et de créativité pour mettre en difficulté cette défense montpelliéraine », a-t-il déploré.

« On ne peut pas attendre qu'un seul joueur fasse la différence »

Et il a invité les partenaires de Boulaye Dia à ne plus seulement se reposer sur le buteur sénégalais : « On s'aperçoit aussi que lorsque Boulaye est surveillé de près, ce sont aux autres de prendre leurs responsabilités. On ne peut pas attendre qu'un seul joueur fasse la différence. Quand on fait des matches nuls, on avance mais ça doit être valorisé, à un moment, avec une victoire. On a essayé en fin de match mais on n'a pas réussi », a-t-il enchaîné.

Avec 12 buts au compteur en 27 journées, Boulaye Dia porte presque à lui seul l'attaque rémoise. Derrière lui, aucun autre buteur stadiste ne dépasse les 3 réalisations en Ligue 1. Arber Zeneli, El Bilal Touré et Mathieu Cafaro affichent trois réalisations. Une vraie dépendance.