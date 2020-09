FC Nantes - Mercato : après le prêt de Youan, les supporters s'interrogent sur une décla' de Gourcuff

Vendredi après-midi, le FC Nantes a officialisé la cession en prêt d'Elie Youan. À 21 ans, l'ex-international français moins de 20 ans a décidé de s'exiler à Saint-Gall (D2 suisse) pour lancer sa carrière au plus haut niveau. Depuis le début du mercato estival, Christian Gourcuff pousse la jeunesse du FCN à quitter le nid pour accumuler du temps de jeu ailleurs.

Les supporters enragent en raison de l'option d'achat

Élie Youan a écouté les conseils du coach breton. "Les joueurs doivent jouer. S'il n'y a pas assez d'ouverture, le prêt est une option intéressante. On a vu le bénéfice qu'on a tiré avec celui de Randal Kolo-Muani la saison passée." Mais, le club suisse a réussi à intégrer une option d'achat au prêt du natif de Nantes.

Du coup, pour plusieurs fidèles de la Beaujoire, les Canaris ne sont plus en position de force sur le dossier Élie Youan. Emmanuel Merceron, insider du FC Nantes, a lancé le débat sur Twitter. "Il sait qu’il y a une OA et qu’il n’a plus la main ?" Grand espoir issu du centre de formation, Youan pourrait ne plus mettre les pieds à la Jonelière, à l'avenir, s'il se montre à son avantage dans son nouvel environnement.