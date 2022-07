ASSE, FC Nantes - Mercato : Ferhat a choisi sa nouvelle destination

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Récemment sondé par Lorient et Nantes en Ligue 1, Zinedine Ferhat, longtemps sur les tablettes de l'ASSE, devrait quitter la France. En fin de contrat à Nîmes, l'ancien havrais (29 ans) se dirige vers la Turquie.

Selon L'Equipe, le milieu offensif « est tout proche de s'engager avec Alanyaspor, cinquième du dernier Championnat turc ». Et au média d'ajouter... « Mais rien n'est encore signé puisque d'autres clubs de Süper Lig, et notamment Antalyaspor, coaché par Nuri Sahin, sont encore sur les rangs pour l'accueillir. » Direction la Turquie, donc, pour l'Algérien, qui aurait jugé les offres de Lorient et Nantes insuffisantes.