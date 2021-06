ASSE, FC Nantes - Mercato : Mourinho a craqué sur un ancien des deux clubs

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

José Mourinho sera très attendu la saison prochaine. Remplaçant du séduisant Paulo Fonseca sur le banc de l’AS Rome, « The Special One » devra impulser un nouvel élan à la Louve pour calmer les supporters romains déçus par l’exercice écoulé.

Pour ce faire, Mourinho a déjà établi un état des lieux qui fait la part belle à Jordan Veretout. Joueur de base de Fonseca, l’ancien milieu de terrain de l’ASSE et du FC Nantes a déjà séduit son remplaçant à tel point que ce dernier a donné son aval pour qu’il débuter les pourparlers autour d’une prolongation.

Selon Nicolo Schira, une réunion entre son agent Mario Giuffredi et Tiago Pinto (DS de la Roma) était programmé en début de semaine pour une extension de bail d’un an, jusqu’en juin 2025. Veretout (28 ans) n’a posé ses valises dans la Ville Éternelle qu’en 2019, c’‘est dire la considération qu’il y a déjà gagnée en si peu de temps.

Scheduled a meeting on tomorrow between Tiago Pinto and Jordan #Veretout’s agent (Mario Giuffredi). #ASRoma could discuss the contract extension until 2025. #transfers