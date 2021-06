ASSE, FC Nantes, RC Lens : un ancien Lensois dans le viseur des Canaris ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

L'information est à prendre avec recul. Signée du gratuit 20 Minutes Nantes qui assure que le FCN aurait engagé des discussions avec le milieu de terrain Wylan Cyprien, qui appartient au club italien de Parme et qui vient d'être relégué en Série B.

Cyprien, formé au RC Lens, avait confirmé son potentiel lors de sa première saison à l'OGC Nice en 2016-2017, avant de se blesser quelques mois plus tard et de disparaître des radars. Un temps courtisé par Claude Puel, l'entraîneur de l'ASSE, Cyprien avait finalement quitté les Aiglons pour rejoindre la Série A et le club de Parme.

Selon le média gratuit, la solution envisagée serait un prêt. Qui paraît tout de même étonnant alors que Cyprien n'a pas montré grand chose la saison dernière avec 13 matches joués dans le Calcio, pour 2 cartons jaunes, et 2 rencontres de Copa Italia. Au total, 523 minutes de jeu. Suffisant pour Kombouaré ?