ASSE, FC Nantes, RC Strasbourg - Mercato : Belloumi a déjà fait son choix !

La rumeur date de la fin de semaine dernière. L’ASSE, le FC Nantes et même le FC Lorient auraient récemment contacté le MC Oran afin de soumettre une offre au sujet de Mohamed Bachir Belloumi, fils du légendaire Lakhdar Belloumi, considéré comme l’un des meilleurs footballeurs africains de tous les temps avec ses 100 sélections et un Ballon d'Or Africain reçu en 1982.

Selon nos informations, ni l'ASSE ni le FC Nantes n'ont à ce jour formulé la moindre offre au MC Oran. L'entourage du joueur le sait et a surtout voulu transformer un réel intérêt en offre ferme. Autres certitudes, glanées par nos soins, les dirigeants des Canaris et ceux du club stéphanois pourraient passer à l'action dans les prochains jours.

Belloumi veut signer au plus vite au FC Nantes

Le site Compétition confirme ces approches en précisant que le jeune Belloumi a reçu une invitation des Canaris afin de faciliter l’obtention d’un visa d’entrée sur le sol français... Le média algérien confirme enfin que le RC Strasbourg est aussi sur les rangs, tout comme le Paris FC (L2), sauf que l’intéressé aurait déjà fait son choix : le FC Nantes !

« Le petit Belloumi préfère saisir l’occasion tout de suite et tenter sa chance dans l’Hexagone, expliquent nos confrères. Le fils de l’ancienne gloire des Verts (les Fennecs) veut partir et n’attend que le feu vert de la direction pour rejoindre Nantes. Un rebondissement n’est pas à écarter et tout devrait être tiré au clair dans les prochains jours. »