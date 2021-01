FC Nantes - Mercato : Chirivella a refusé un cador européen avant de s'engager avec les Canaris

Arrivé cet été, libre en provenance de Liverpool, Pedro Chirivella vit un début d'aventure compliqué du côté du FC Nantes. Pierre angulaire du projet voulu par Christian Gourcuff, l'Espagnol a vu l'entraîneur breton être débarqué par l'intransigeant Waldemar Kita.

Dans un entretien accordé à AS, média espagnol, le milieu de terrain est revenu sur les raisons de sa venue dans l'Erdre : "C'était durant le confinement. J'avais des offres d'Espagne, mais peu à peu les options se sont fermées à cause de la pandémie. Puis Nantes est venu avec une proposition intéressante pour moi et en discutant avec l'entraîneur, le président… Nous avons décidé que c'était la meilleure option et je suis venu à Nantes en juin. Je sais que c'est un club avec une histoire en France qui a fait de grandes choses."

Avant de poser ses valises à la Beaujoire, Pedro Chirivella a refusé une proposition de... Liverpool : "Nous étions en pleine négociation avec Liverpool, qui m'a proposé un contrat assez long de 4-5 ans et nous ne savions pas quoi faire. Honnêtement, je ne m'attendais pas à aller en France."

Dans la suite de son propos, il a avoué que la Covid-19 avait changé son plan de carrière : "Je voulais retourner en Espagne. Mais, la Covid-19 a tout changé. Quand Nantes est arrivée, je n'ai pas réfléchi à deux fois. Je voulais quitter Liverpool et je voulais jouer. C'était une proposition claire avec laquelle je n'avais pas beaucoup de doute lors de la signature. C'était rapide."