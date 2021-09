FC Nantes - Mercato : Abdoulaye Touré balance ses vérités

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Tout sauf une surprise. En raison, notamment, du peu de confiance que lui accordait son entraîneur, Antoine Kombouaré. Le milieu de terrain du FC Nantes, Abdoulaye Touré, formé au club, a donc quitté la Jonelière cet été. Direction l'Italie et le Genoa pour une nouvelle expérience. Ce jour, le quotidien Ouest-France est revenu sur ce départ, donnant l'occasion au joueur d'en dire plus. Propos retranscrits par tribunenantaise.

"Je n'étais pas dans de bonnes conditions à Nantes et ce n'est souhaitable à personne. Si je restais dans cette situation, la saison risquait d'être très, très longue. Partir était donc nécessaire. Avec ce que j'ai apporté au club, je ne pense pas avoir mérité cette fin-là. Mais je le répète, j'ai tourné la page. Je veux me concentrer sur ce que l'avenir me réserve. Le passé appartient désormais au passé."

C'est dit.