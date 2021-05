FC Nantes - Mercato : la Fiorentina ne voulait vraiment plus de Lafont !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Jeudi, le FC Nantes a annoncé avoir levé l'option d'achat d'Alban Lafont. Celle-ci s'élevait à 7,5 M€. Le gardien de but, qui n'a été prévenu que le jour-même que les Canaris allaient le conserver définitivement, quitte donc la Fiorentina et est désormais lié à la Maison Jaune pour les trois prochaines saisons. Mais la Viola aurait pu le garder malgré la volonté du FCN…

Ouest France assure en effet que la Fiorentina avait la possibilité, contractuellement parlant, de garder l'ancien Toulousain. Après l'annonce du FC Nantes de sa volonté de conserver le joueur, elle avait 48h pour faire une contre-proposition, qui l'aurait contraint à verser 4 M€ aux Nantais. Elle ne l'a pas fait, preuve qu'elle ne voulait plus de Lafont. Mais ce n'est pas tout…

Le gardien titulaire de la Viola, Bartlomiej Dragowski, est en effet très courtisé. Trois clubs anglais, Everton, Tottenham et West Ham, ainsi que le Borussia Dortmund le courtisent en vue de la saison prochaine. Et vu les difficultés économiques du club italien, un transfert est presque souhaité. Alban Lafont aurait donc pu avoir une carte à jouer. Mais, visiblement, les dirigeants de la Fiorentina ne comptent plus sur lui.

After #BVB three english clubs (#Everton, #Tottenham and #WestHam) have asked info for #Fiorentina’s goalkeeper Bartlomiej #Dragowski (his contract expires in 2023). #transfers https://t.co/nZ7W0BxP5F