FC Nantes : 5 recrues offertes à Kombouaré avant la fin du Mercato ?

Assez discret depuis le début de l'été sur le marché des transferts, le FC Nantes, qui n'a enregistré que les arrivées que Moussa Sissoko, Evann Guessand et Mostafa Mohamed, pourrait enflammer la fin du mercato estival.

Un axial, un milieu et 3 attaquants espérés

En effet, si l'on en croit les informations de Ouest-France, les dirigeants nantais chercheraient encore à recruter un défenseur central, un milieu de terrain et trois attaquants dont un joueur de couloir d'ici jeudi. "Ce qui était impossible il y a 10 jours est aujourd'hui faisable. Aux joueurs désirés par Antoine Kombouaré pourrait s'ajouter des opportunités de marché, des renforts inaccessibles hier et devenus possibles devant l'urgence de certains clubs de dégraisser", explique Ouest-France. En cette fin de mercato, le FC Nantes courtise notamment l'ailier droit de Zamalek, Ahmed Sahed, dit "Zizo", l'ailier gauche d'Almeria, Largie Ramazani et l'attaquant des Girondins de Bordeaux, Alberth Elis.

Pour résumer Les dirigeants du FC Nantes chercheraient encore à recruter un défenseur central, un milieu de terrain et trois attaquants dont un joueur de couloir avant la fin du mercato estival.

