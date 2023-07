FC Nantes : à peine professionnel et déjà impressionné par la Beaujoire

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

On a connu des débuts plus simples pour un jeune élément. En l'occurrence, Stredair Appuah, pur produit de la formation nantaise qui a profité si l'on peut dire de la fin de saison stressante des Canaris pour apparaître dans le groupe professionnel. Le joueur, âgé de 18 ans, profite même dans la foulée de la nomination de Pierre Aristouy comme entraîneur de l'équipe première pour signer son premier contrat professionnel. chose faite à la fin du mois de juin.

Le douzième homme

Désormais sous contrat jusqu'en 2026, Appuah n'a pas manqué de partager ses impressions de la Beaujoire. Propos accordés au site officiel. "Pour moi, c'est beaucoup d'émotions et de la fierté que de signer professionnel au FC Nantes. J'ai aussi eu la chance de pouvoir connaître le douzième homme à La Beaujoire pour mes débuts et c'était extraordinaire. C'est le début d'un long chemin sous ce maillot jaune et vert ! Je suis aussi très heureux de pouvoir évoluer sous les ordres du coach Aristouy, que je connais bien."

