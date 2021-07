FC Nantes : Antoine Kombouaré a fait une annonce forte sur la suite du Mercato

Zapping But! Football Club FC Nantes : les joueurs en fin de contrat en 2021

En annonçant les mises à l'écart d'Abdoulaye Touré et Kader Bamba ainsi que celle probable de Jean-Kévin Augustin (« Pour moi, c'est fini. Il n'est pas apte »), Antoine Kombouaré n'a pas masqué ses intentions avec le FC Nantes hier à l'occasion de sa conférence de presse de reprise.

« Si je garde ce groupe, ça me va »

Le Kanak a également fait une annonce importante sur le Mercato. S'il est satisfait de l'effectif avec les arrivées du gardien Rémy Descamps et de Wylan Cyprien pour remplacer Imran Louza, il souhaitera des ajustements systématiques à chaque mouvement : « Il n’y aura des arrivées que s’il y a des départs​. Chaque départ devra être compensé mais si je garde ce groupe ça me va », a-t-il glissé.

Parmi les départs possibles, il pourrait y avoir celui de Randal Kolo Muani (sous réserve qu'un club soit prêt à payer les sommes réclamées par les Canaris) ou celui de Ludovic Blas. Ouest-France évoque la volonté du FC Nantes de vendre ses brésiliens Fabio et Andrei Girotto dans le Golfe alors que Kalifa Coulibaly et Renaud Emond ne seront pas retenus en cas d'offre. Tout comme Molla Wagué, revenu de son prêt à Amiens mais qui n'entre plus dans les plans.