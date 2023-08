FC Nantes – AS Monaco : Aristouy refuse d’évoquer son avenir, son sort serait déjà scellé !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Ce vendredi soir, à l’occasion du spectaculaire FC Nantes – AS Monaco (3-3), joueurs et supporters ont montré combien ils tenaient à Pierre Aristouy. Malgré tout, le maigre point pris par les Canaris en trois journées est toujours très insuffisant aux yeux de Waldemar Kita, prêt à faire la sourde oreille à l’environnement pour éjecter son coach.

Si l’on en croit Giovanni Castaldi, qui s’est exprimé dans L’Equipe du Soir, le sort d’Aristouy serait déjà scellé et le beau visage nantais du match contre Monaco n’y changera rien. Waldemar Kita travaille déjà sur le remplacement de l’ancien coach des U19 et c’est bel et bien Frédéric Antonetti, un technicien rodé aux joutes du maintien, qui aurait ses faveurs.

« Mon avenir ? Je ne veux plus parler de moi »

De son côté, Pierre Aristouy est revenu sur le joli match du FCN en conférence de presse, refusant désormais de parler de lui et de son avenir, préférant insister sur le positif d’une soirée potentiellement fondatrice : « Je pense qu'on a beaucoup trop parlé de ça. Je suis au service du FC Nantes, je suis authentique sur ce que je fais (…) Il nous a manqué un peu de maîtrise, de contrôle. Il faut qu'on soit plus forts défensivement. J'ai envie malgré tout de voir le verre à moitié plein : notre potentiel offensif s'étoffe. Ce soir, le travail de Mostafa Mohamed a été remarquable ».

Pour l'#EDS et Giovanni Castaldi, le sort d'Aristouy est toujours scellé malgré le match de ce soir. Antonetti suivi d'après lui. #FCNantes — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) August 25, 2023

Podcast Men's Up Life