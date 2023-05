FC Nantes, ASSE : Aristouy à peine nommé, Kita tente déjà le coup avec Puel !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Ceux qui ne connaissent pas encore vraiment bien Pierre Aristouy en sauront sans doute un peu plus dans la journée. Le nouvel entraîneur du FC Nantes tiendra en effet sa première conférence de presse pour évoquer ses ambitions avant le périlleux déplacement des Canaris à Toulouse (dimanche, 15h).

Kita drague Puel via des messagers

En attendant, on ne peut pas dire que Waldemar Kita lui facilite la tâche. Selon Mohamed Toubache-Ter, le président du FC Nantes ferait déjà du rentre-dedans à un certain Claude Puel ! « Waldemar fait du charme à Claude, a indiqué l’insider hier soir sur Twitter. Impossible de garder Aristouy, selon moi mais je peux me tromper. Concernant Puel, Waldemar Kita tente le coup via des messagers… »

Pour résumer Pierre Aristouy à peine nommé sur le banc de l'équipe première du FC Nantes, son président Waldemar Kita serait déjà en train de lui glisser des peaux de banane en lançant des appels du pied à Claude Puel via des messagers.

