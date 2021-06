FC Nantes, ASSE - Mercato : Gasset a détourné une figure du FCN des Girondins

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

La valse des entraîneurs continue en France. Ce jeudi, Philippe Hinschberger a été officialisé sur le banc du SC Amiens alors que Philippe Bizeul pourrait quitter son poste d’adjoint de Bruno Genesio au Stade Rennais pour le remplacer à Grenoble.

Du côté du Stade Brestois, Michel Der Zakarian semble toujours aussi bien parti pour remplacer Olivier Dall’Oglio. Selon L’Équipe, l’ancien coach du Montpellier HSC avait des ambitions plus élevées mais les postes de son standing en France ont vite été pourvus.

Pour ne rien arranger, les incertitudes non levées concernant l'avenir des Girondins de Bordeaux et de Jean-Louis Gasset l'ont obligé à se positionner avant que toutes les portes ne se ferment. À Brest, si l’ancien coach du FC Nantes devait s'engager, « il aurait pour mission de ramener un peu de quiétude et de caractère dans un vestiaire qui a perdu certains de ses repères afin de lui faire passer un cap. »

La une du journal L'Equipe de ce jeudi 17 juin : https://t.co/4SlcwdIIak pic.twitter.com/qXSRMWkLf8 — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 17, 2021