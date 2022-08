FC Nantes, ASSE - Mercato : Kita a tenté de recruter deux anciens cadors des Verts !

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Le FC Nantes cherche plus que jamais à se renforcer. À une semaine de la clôture du mercato estival, il serait temps et on commence déjà à redouter l’éventualité d’un nouveau panic buy à la Jonelière.

Selon L’Équipe, Antoine Kombouaré avait pourtant notamment proposé le nom de Denis Bouanga et Wahbi Khazri, qui étaient alors dans les rangs de l’ASSE. Le premier privilégiait une expérience à l'étranger tandis que le deuxième a, lui, préféré signer à Montpellier.

« Quand un joueur ne veut pas venir, tu fais comment ? », s'était interrogé Waldemar Kita le 15 août. Le président des Canaris faisait sans doute référence à ces deux-là.