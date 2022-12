FC Nantes, ASSE - Mercato : Kombouaré justifie les départs d'Appiah et Fabio

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Présent ce lundi en conférence de presse à deux jours du déplacement sur la pelouse de Troyes, pour le compte de la 16e journée de Ligue 1, l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, a confirmé les départs de Dennis Appiah pour l'ASSE et de Fabio pour Gremio. Devant les médias, le Kanak a justifié son choix de les laisser partir.

Podcast Men's Up Life

"On a besoin de joueurs qui sont à 100%"

"Même si ce n'est pas le sujet, oui, il y a deux départs. Fabio rentre au Brésil, après quinze ans à traverser l'Europe. Et pour Dennis Appiah, on attend que ce soit fait mais il ne s’est pas entraîné aujourd'hui avec nous. Oui, on attend les derniers détails pour finaliser un départ vers l'AS Saint-Étienne. Concernant le groupe, c'est beaucoup mieux comme ça. On a besoin de joueurs qui sont à 100% pour aller jouer à Troyes. Lui n'est plus disposé à jouer avec nous et c'est tout à fait normal. Ces deux garçons avaient la volonté de trouver un autre projet et à partir du moment où ils ont envie de partir, j'ai ouvert la porte et je suis très content pour eux. C'est aussi un choix que j'ai fait. Aujourd’hui, on a quatre latéraux : Quentin Merlin, Charles Traoré, Fabien Centonze et Sébastien Corchia."

📺➥ En direct



Coach Kombouaré répond aux médias avant le match face à Troyes. — FC Nantes (@FCNantes) December 26, 2022

Pour résumer En conférence de presse, l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, a expliqué pourquoi il a décidé de laisser partir Dennis Appiah et Fabio cet hiver.

Fabien Chorlet

Rédacteur