FC Nantes, ASSE - Mercato : un ennemi de Khazri a signé chez les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Nathan Zézé vit sans doute la plus belle semaine de toute sa vie. Après avoir obtenu son baccalauréat mardi, le jeune joueur de 18 ans a signé son premier contrat pro au FC Nantes, jusqu’en 2026. « Je suis très fier d’avoir signé mon premier contrat professionnel, qui plus est au FC Nantes. J’ai hâte de reprendre et de pouvoir montrer aux supporters toutes mes qualités, a déclaré l’intéressé sur le site officiel des Canaris. Quand on m’a proposé de porter le numéro 44, j’ai dit oui tout de suite ! Ça représente Nantes et la Loire-Atlantique. C’est aussi une fierté en plus de représenter les couleurs de cette ville et de ce magnifique club, qu’est le FC Nantes. »

Zézé a déjà fait expulser Khazri

Les supporters du FC Nantes se rappellent que Zézé a déjà été intégré au groupe pro la saison dernière. Après avoir pris part à plusieurs séances d’entraînement lors de la préparation hivernale post-Coupe du Monde, le puissant défenseur central avait effectué ses grands débuts à l’occasion du 32ème de finale de Coupe de France à Caen, devant l’AF Virois (N3), le 7 janvier dernier. Quelques jours plus tard, il disputait sur la pelouse de la Mosson son tout premier match en Ligue 1, qui plus est comme titulaire dans une défense à trois ! Avec à la clé, un rôle majeur dans cette partie en provoquant notamment l’expulsion de Wahbi Khazri juste avant la pause (42’), suite à un geste dangereux de l’international tunisien du MHSC. Nul doute que l’ancien attaquant de l’ASSE a hâte de le recroiser la saison prochaine sur les vertes pelouses de Ligue 1.

Le FC Nantes est très heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Nathan Zézé.



Il s’est engagé jusqu’en 2026 avec les Jaune et Vert. — FC Nantes (@FCNantes) July 4, 2023

Podcast Men's Up Life