FC Nantes, ASSE – Mercato : les Canaris lorgnent une ex piste défensive de Puel

Cible de l'AS Saint-Etienne l'été dernier et cet hiver (avant que le choix ne se porte finalement sur Pape Abou Cissé), Mathieu Peybernes (30 ans) s'est parfaitement relancé en prêt du côté du Real Saragosse (D2 espagnole).

Nantes en concurrence avec Forest et Swansea pour Peybernes

Appartenant toujours à Almeria où il est encore sous contrat jusqu'en juin 2022, le Toulousain pourrait quitter l'Espagne cet été. Selon L'Equipe, l'ancien joueur de Sochaux, Bastia ou encore Lorient plait au FC Nantes, qui a pris quelques renseignements pour renforcer son axe central.

Mathieu Peybernes fait également l'objet d'approches en Championship (D2 anglaise) où Nottingham Forest et Swansea suivent avec attention son profil. Arrivé le 15 janvier dernier à Saragosse, alors 20e et relégable et Liga 2, Peybernes a grandement participé au redressement défensif du club aragonais, finalement maintenu sans trop de soucis (14e sur 22).