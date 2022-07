FC Nantes, ASSE – Mercato : Guessand débarque chez les Canaris, trois clubs de L1 étaient aussi dessus !

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

Si le FC Nantes est aujourd'hui le club le plus proche de récupérer Evann Guessand (OGC Nice, 21 ans) en prêt sans option d'achat, les Canaris auront quand même dû jouer des coudes avec beaucoup de monde pour arriver à un accord avec les Aiglons. En effet, en plus de l'ASSE qui était prête à en faire son attaquant titulaire en Ligue 2, le FCN a dû faire face à la concurrence du Stade Brestois, du SCO Angers et de l'ESTAC selon Nice-Matin. Bien que le projet nantais offre à Guessand la perspective de jouer la phase de groupe de la Ligue Europa, l'ancien buteur du Lausanne Sport n'avait pas encore dit oui à Antoine Kombouaré ce matin. Une donnée qui a évolué ces dernières heures puisque Ouest-France annonce que l'arrivée pour une saison du buteur de 21 ans est désormais bouclée... C'est fait ! L'attaquant de l'#OGCNice Evann Guessand est prêté pour une saison sans option d'achat au @FCNantes. #Mercato



Il devient ainsi la première recrue offensive des Canaris cet été.https://t.co/AchfcI42jw — Ouest-France Sports 44 (@OFsports44) July 9, 2022

