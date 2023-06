FC Nantes, ASSE - Mercato : Pallois futur adversaire des Verts en Ligue 2 ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Ne figurant pas dans les plans de jeu du nouvel entraîneur du FC Nantes, Pierre Aristouy, Nicolas Pallois pourrait s’en aller, cet été.

Un retour 17 ans après

Nicolas Pallois en Ligue 2, c’est possible. En effet, 17 ans après son départ du Stade Malherbe de Caen, il pourrait retourner en Normandie. Le défenseur de 35 ans, à qui il reste un an de contrat à Nantes, bénéficie également de l’intérêt de Sochaux et de Quevilly-Rouen-Métropole, selon Le Quotidien du Sport. Après la Juventus cette année, c’est l’ASSE que pourrait affronter Palois, la saison prochaine.