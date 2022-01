FC Nantes, ASSE - Mercato : une ex piste défensive des Canaris et des Verts est libre !

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

Si le FC Nantes regarde plutôt à la signature d'un « 9 » en prêt avec option d'achat, certains dossiers surprises pourraient s'ouvrir dans les prochains jours chez les Canaris. Décimé en défense à cause de la CAN et des blessés à Nice, Antoine Kombouaré pourrait bien être tenté de réclamer un défenseur central supplémentaire... Ne serait-ce que pour stabiliser Andrei Girotto au milieu au retour de Nicolas Pallois et Jean-Charles Castelletto.

Edgar Ié s'est libéré à Trabzonspor

Cela tombe bien car l'ancien Lillois Edgar Ié (27 ans), un temps envisagé par les dirigeants sur les bords de l'Erdre, est désormais disponible à coût très réduit. En effet, le Portugais a résilié ces dernières heures son contrat du côté de Trabzonspor.

Seul bémol : l'ex stoppeur des Dogues, qui se soigne actuellement d'une rupture des ligaments croisés, ne sera pas disponible à effet immédiat. Blessé en décembre dernier à l'occasion d'un déplacement à Altay, Ié ne sera pas disponible avant, au mieux, le début de l'exercice 2022-23. Rappelons que l'ASSE s'était aussi intéressé à Edgar Ié par le passé. Une piste d'anticipation pour Nantais et Stéphanois ?