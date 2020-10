FC Nantes : Augustin fait amende honorable, Kita promet un dossier sans soucis

Coup surprise de la fin du Mercato du FC Nantes, Jean-Kévin Augustin (23 ans) ne laisse personne indifférent. Alors que certains redoutent de voir débarquer chez les Canaris un joueur ingérable, d'autres se frottent les mains de voir débarquer l'un des meilleurs Espoirs français pour 0€. Ce jeudi, l'ancien Parisien a fait face à la presse pour la première fois.

Pas forcément très à l'aise devant les micros, Augustin a quand même tenu à faire amende honorable sur son passé : « J’étais dans une situation particulière et je veux repartir du bon pied (…) J’étais jeune, j’ai fait beaucoup d’erreurs. Des erreurs de jeunesse. Maintenant je suis un autre homme, j’ai appris de mes erreurs. Aujourd’hui je sais que je ne dois plus faire les mêmes erreurs. Avec tout ce qui m’est arrivé, je sais que je ne ferai plus les mêmes erreurs. Au niveau du comportement, ça a un peu pêché ces dernières années. Je veux montrer le bon Jean-Kévin Augustin », a promis celui qui s'était accroché avec le sélectionneur des Espoirs Sylvain Ripoll.

Etat d'esprit, soucis contractuels... Franck Kita a tout balisé

Après ses passages ratés à Leipzig, Monaco et Leeds, « JKA » a beaucoup appris et, comme l'a fait savoir Franck Kita, le FC Nantes a eu quelques garanties sur son bon comportement : « J’en ai parlé avec lui et son agent. On a eu des échos et de très bons retours. On a tous fait ces erreurs de jeunesse, plus ou moins. Il ne refera plus ces erreurs, il est obligé de réussir rapidement à Nantes, je n’ai aucun doute sur son état d’esprit. Il est top ».

Aucun souci avec l'état d'esprit du joueur donc... Mais également avec les deux autres clubs (Leipzig - Leeds) en litige pour lui devant la FIFA : « On a aucun doute, on a un écrit des deux clubs. L’expérience me démontre qu’il ne faut pas prendre de risques. On n’a pas pris de risques. Sinon on ne se serait pas positionné sur le joueur », a confirmé le directeur général du FCN.