FC Nantes : Augustin, le Mercato, Kolo Muani... Kombouaré avait des choses à dire avant Monaco

Le point santé

« Tout le monde est sur le pont à part le grand Coulibaly. Il s'est blessé avec la réserve. C'est une lésion du quadriceps qui va le tenir éloigné un bout de temps. Il devrait être éloigné au moins trois semaines avant de reprendre. Sinon tout le monde est disponible ».

Une éventuelle réintégration de Jean-Kévin Augustin

« Pour l'instant, non. Même si j'ai des retours des gens de la réserve. On reste comme ça ».

L'objectif à Monaco

« L'objectif sera de retrouver une équipe compétitive, une équipe solide, une équipe qui donnera du mal à l'adversaire. Monaco est un premier match difficile. Il faudra attendre trois – quatre matches pour être prêt (…) On part dans l'esprit de faire un match solide et de leur poser des problèmes (…) Il faudra faire un grand match là-bas. On n'a pas le choix ».

L'objectif pour la saison

« Si on est capable de reproduire ce qu'on a fait lors des 16 matches de la fin de saison dernière, on ne devrait plus revivre ce qu’on a vu la saison dernière, j'espère qu'on atteindra le maintien le plus vite possible (…) J’ai confiance, et j’aime profondément mes joueurs. Je sais que j’ai un bon groupe, j’ai des bons mecs, qui travaillent. On doit être capables de faire un bon championnat ».

Sur le Mercato

« On a beaucoup de joueurs annoncés sur le départ mais ils sont toujours là. C'est plutôt bien. A part Imran Louza qui est parti et Wylan Cyprien qui l'a remplacé, le groupe n'a pas changé (…) Si le groupe reste tel qu'il est là après le 31 août, je serais content d'avoir ce groupe là. Je serais content de garder les Ludo, Randal, Alban... Aujourd'hui, ils sont là. Avec mon expérience, j'ai appris à ne pas me projeter (…) En tout cas, ceux qui sont là sont disponibles et joueront vendredi (…) Est-ce que le calme du Mercato m'inquiète ? Oui et non. Il est fort possible que la fin du mercato nous amène des mouvements »

Sur la présence de Kolo Muani à Monaco

« Il est de retour et il va être dans le groupe. On a eu une discussion. Ce qui m'intéresse surtout c'est que depuis lundi il s'entraîne et il s'entraîne bien. On ne va pas s'en priver (…) S'il doit partir, on trouvera une solution mais il est là et il est prêt à jouer ».

Sur le retour des supporters

« On voudrait que les supporters nous soutiennent. Leur retour est une très bonne chose. Tout le monde le pense ici. Ce qui se passe aujourd'hui avec certains supporters, c'est la vie d'un club. On doit faire abstraction, gagner des matchs, engranger des points... »