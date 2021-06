FC Nantes : Bayat, un coup de fil et une incartade qui vont rendre les supporters furax

Zapping But! Football Club FC Nantes : les joueurs en fin de contrat en 2021

Les supporters du FC Nantes ne sont plus à une histoire près avec Mogi Bayat. Et c’est tant mieux tant on imagine qu’ils pourraient être outrés par la dernière révélation de L’Équipe à l’égard de celui qui conseille Waldemar Kita au recrutement.

Selon le quotidien sportif, l’intéressé ne figurait ainsi plus récemment dans la liste des agents autorisés à exercer en France par la FFF... avant d’y revenir après avoir saisi le CNOSF ! Le conciliateur a estimé que la DNCG n’avait pas à exiger les documents traitant d’opérations qui ne concernent pas les clubs français, ce qui était reproché à Bayat.

Fier de son coup, Bayat a même passé un coup de fil aux rédacteurs de L’Équipe il y a quelques jours pour leur conseiller d’aller jeter un œil sur le site de la FFF. Son nom était réapparu dans la liste « des agents autorisés exerçant dans le cadre de la prestation de services. » Sollicitée, la FFF n’a pas donné suite à nos confrères.