FC Nantes : Blas lâche un indice rassurant à propos du Mercato

FC Nantes : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Antoine Kombouaré ne peut qu’être fier. Après deux matches de Ligue 1, le FC Nantes pointe à un 5e place inespérée avec un nul et une victoire au compteur (4 points). Dimanche, il faudra capitaliser au Roazhon Park contre le Stade Rennais (17h) à l’heure où Randal Kolo Muani pourrait manquer à l’appel à cause d’une blessure à un mollet.

Pour l’heure, le coach du FC Nantes fait contre mauvaise fortune bon cœur au mercato. « Je ne me pose surtout pas de questions, a tranché Kombouaré après le succès contre le FC Metz (2-0). Ils sont à ma disposition aujourd’hui et on a bien vu leur investissement. Ils ne sont pas perturbés par le mercato, ils l’ont montré sur le terrain et c’est vraiment bien. »

Forcément heureux du retour du fervent public de la Beaujoire, « qui a permis de nous transcender », le buteur Ludovic Blas est sur la même ligne que son coach malgré son statut de partant cet été. « Cette période est toujours difficile à gérer, mais on n’a pas le choix, on sait qu’on doit tout donner sans cesse, a-t-il rassuré sur son état d’esprit. Il faut savoir faire la part des choses entre son cas personnel et l’équipe, pour ne surtout pas la pénaliser. »

