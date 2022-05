FC Nantes - Mercato : Blas ne rassure pas sur son avenir au FCN

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le FC Nantes a remporté la quatrième Coupe de France de son histoire après sa victoire ce samedi en finale face à l'OGC Nice (1-0). Auteur de l'unique but de cette finale, Ludovic Blas avait du mal à réaliser après la rencontre.

Blas sort un joker au moment d’évoquer son avenir

"On ne réalise pas encore. On le mesurera dimanche, quand on va arriver à Nantes et on espère beaucoup de monde. Là, on est encore dans l’euphorie, dans un rêve. On rigole et on ne fait pas trop attention. C’était la folie dans le vestiaire, il y avait le feu et on a bien fêté ça ensemble. Maintenant, c’est fait et on n’arrive pas à s’en rendre compte. Je vous parle, là, mais je n’ai pas l’impression d’avoir gagné", a déclaré le milieu offensif des Canaris, qui à la question "Le FC Nantes jouera l’Europe l’an prochain, ça peut vous donner envie de rester ?", a répondu "Joker".

🗞 𝐋𝐞 @FCNantes 𝐫𝐚𝐦𝐞̀𝐧𝐞 𝐥𝐚 🏆 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧 !



Dans une ambiance indescriptible, le Club s'est adjugé sa 𝟜𝕖 #CDF de son Histoire en battant l'@ogcnice hier soir 👊



Les Canaris, grâce à ce succès, retrouveront l'Europe la saison prochaine 🤩🤩🔥 — FC Nantes (@FCNantes) May 8, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur