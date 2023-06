FC Nantes : des remplaçants à Blas ciblés à l’étranger, le Mercato lancé dès ce week-end ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le FC Nantes pourrait perdre gros très bientôt. Selon L’Équipe, le Stade Rennais a déjà formulé une offre à plus de 10 millions d’euros au FC Nantes pour arracher Ludovic Blas (25 ans) aux Canaris cet été. En parallèle, et alors que l’intéressé serait séduit par la perspective de poursuivre sa carrière chez les Rouge et Noir, on apprend que plusieurs autres clubs se seraient manifestés à l’étranger. Notamment en Espagne.