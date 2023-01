FC Nantes : en plus de Delort, Kombouaré a d'autres plans pour la fin du mercato

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Après avoir recrutés Florent Mollet et Jaouen Hadjam, les dirigeants du FC Nantes espèrent boucler l'arrivée de l'attaquant de l'OGC Nice, Andy Delort, avant le 31 janvier. Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours du 16e de finale de la Coupe de France, l'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, a été interrogé sur la fin du mercato hivernal.

Podcast Men's Up Life

"On travaille sur pas mal de dossiers"

S'il n'a pas évoqué le cas Andy Delort, le Kanak a révélé que lui et sa direction travaillaient sur plusieurs dossiers. "On travaille. De toute façon, ça se termine le 31 janvier mais avec ces deux recrues, on est moins sous pression. On attend aussi le retour de Nicolas Pallois, voir comment ça va se passer. Idem pour Charles Traoré. Mais on a le temps et on travaille sur pas mal de dossiers."

📺➥ Suivez la conférence de presse de @Rmydescamps avant les 16èmes de finale de la Coupe de France. — FC Nantes (@FCNantes) January 20, 2023

Pour résumer Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours du 16e de finale de la Coupe de France, Antoine Kombouaré a annoncé que le FC Nantes travaillait sur plusieurs dossiers en vue de la fin du mercato hivernal.

Fabien Chorlet

Rédacteur