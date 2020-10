FC Nantes : état de forme, tête brûlée repentie... Le clan Augustin sort du bois

Dans les dernières heures du Mercato, le FC Nantes a créé la surprise en récupérant Jean-Kévin Augustin (23 ans), laissé libre par le RB Leipzig. Un joli coup pour les Canaris qui récupèrent l'un des plus gros espoirs du football français. Un espoir à la carrière qui prenait un mauvais tournant depuis son départ du PSG pour l'Allemagne et ses prêts ratés à Monaco et Leeds.

« Il a faim, très envie et est motivé »

S'il n'y a aucune réserve sur le talent brut de « JKA », il y en a bien davantage chez les fans nantais autour de l'état physique et de l'état d'esprit de l'intéressé. Dans Presse Océan, l'entourage du Parisien s'est voulu rassurant : « Sur le plan athlétique, il sera en très bonne condition car il a énormément travaillé (notamment avec des préparateurs physiques venus des États-Unis, ndlr). Par contre, il lui faudra un peu de temps pour trouver des repères avec ses nouveaux partenaires. Mais rien de bien méchant. Ce qui est bien, c’est qu’il arrive durant une trêve. Il va pouvoir travailler sereinement dans un « cadre sain » - l’entraîneur le souhaitait déjà quand il dirigeait le Stade Rennais - et gagner du temps. En tout cas, il a faim, a très envie et est motivé ».

Dans son clan, on assure que ce Jean-Kévin Augustin de 23 ans s'est assagi par rapport au joueur difficile à gérer qui refusait les Espoirs il y a trois ans : « Ce sont des erreurs de jeunesse, de vie. Il ne pouvait pas se permettre de faire ça. Il a été justement rappelé à l’ordre. Ce sont des choses qui resteront sur lesquelles il a déjà fait amende honorable à maintes reprises ».