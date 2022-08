FC Nantes : excédé par le Mercato, Kombouaré déjà prêt à négocier son départ des Canaris ?

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Remonté contre le Mercato du FC Nantes qu'il a attaqué publiquement vendredi dernier à l'issue du match nul face à Lille (1-1), Antoine Kombouaré pourrait bien joindre les actes à son ultime coup de sang médiatique.

Si, en mai dernier, le Kanak avait fait le choix d'honorer sa dernière année de contrat chez les Canaris pour y disputer l'Europe, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis. Bien qu'il assurait il y a encore quelques semaines que le Mercato n'avait aucune incidence sur cette décision, l'inaction nantaise combinée aux difficultés à obtenir ses premiers choix ou à parler avec le directeur sportif officieux Mogi Bayat auraient-ils eu raison de la profession de foi de Kombouaré ?

Bien renseigné sur les arcanes du FCN, l'insider Emmanuel Merceron a laissé entendre qu'après avoir pratiqué Waldemar Kita depuis près de 18 mois, Antoine Kombouaré pourrait faire comme Claudio Ranieri ou Sergio Conceiçao et amorcer des discussions pour une rupture de contrat à l'amiable. On y verra sans doute plus clair dans dix jours à l'issue du Mercato...