Que penser de la saison de la saison de Mostafa Mohamed ?

IL RESTE SOUTENU EN EGYPTE.

Suiveur du Zamalek au quotidien, Amr Nabil a vu Mostafa Mohamed percer au plus haut niveau. S'il ne regarde pas spécialement les matchs de Ligue 1, l'homme de terrain de la chaîne On Time reste élogieux à l'égard du buteur de la sélection des Pharaons. « Ici, tout le monde aime Mostafa Mohamed, y compris les fans d'Al-Ahly, le club rival, car il est le premier attaquant de l'équipe nationale. Son départ a vraiment laissé un grand vide au Zamalek car son départ n'a jamais vraiment été compensé », déplore-t-il.

Hossam Mostafa a lui un avis plus poussé de la saison sur la saison de Mostafa Mohamed, qu'il estime « moyenne » à l'image de celle des Canaris : « Les gens ont apprécié ses débuts dans un championnat qui est quand même plus difficile que la Ligue turque. Nantes n'est pas le club le plus connu des Egyptiens, qui regardent davantage le PSG, Lyon, Marseille ou Monaco, mais on a quand même pu voir que, dans une équipe qui ne se crée pas beaucoup d'occasions, il parvient quand même à tirer son épingle du jeu. Mostafa Mohamed a quand même inscrit 9 buts en n'étant pas toujours titulaire. C'est plutôt bien compte-tenu du nombre de minutes jouées ».

Est-ce que son statut de remplaçant à Nantes peut avoir une incidence en sélection ?

NON.

Victime d'un petit déclassement au FC Nantes où il est désormais considéré comme un troisième choix derrière Andy Delort et Ignatius Ganago et où il reste parfois sur le banc 90 minutes, Mostafa Mohamed peut être très serein pour sa place avec les Pharaons à court et à moyen terme. « Mostafa Mohamed sera présent en sélection pour le prochain match contre le Malawi. C'est une certitude », assure Amr Nabil.

Nommé l'été dernier, le portugais Rui Vitoria, sélectionneur de l'Egypte, lui voue une totale confiance comme le confirme Hossam Mostafa : « En sélection, il n'y a pas de débat concernant Mostafa Mohamed. Même s'il ne jouait pas du tout avec Nantes, il serait appelé. Il fait partie des joueurs importants de la sélection avec un statut spécial comme Mohmaed Salah, Trezeguet et deux ou trois autres... »

Quel avenir pour Mostafa Mohamed ?

LA SUITE NI A NANTES... NI A GALATASARAY.

Si le FC Nantes n'a toujours pas répondu à Galatasaray concernant son option d'achat prioritaire à 5,75 M€, il ne fait guère de doutes en Egypte qu'une issue heureuse avec les Canaris soient trouvée. « Cela me paraît compliqué qu'il continue avec Nantes au delà de cette saison. Le coach a plusieurs attaquants en prêt avec option d'achat et il semble préférer (Andy) Delort à Mostafa Mohamed. Je ne le vois pas retourner à Galatasaray où le coach ne veut pas de lui mais je pense qu'il a déjà d'autres offres de toute façon », nous explique Amr Nabil.

S'il lui souhaite d'abord de « bien finir la saison avec Nantes » en allant chercher le maintien voir une Coupe de France, Hossam Mostafa n'est guère plus optimiste : « Je suis persuadé que si Nantes se décide à le garder, ce sera encore mieux la saison prochaine. Aujourd'hui, la tendance est plutôt que Nantes ne lève pas l'option d'achat et recrute Andy Delort définitivement. Je pense que ce serait malgré tout intéressant qu'il continue en France, dans un autre club. Un retour à Galatasaray ne serait pas bon pour lui. L'équipe a changé sans lui, ils ont un bon coach et même si Mauro Icardi n'est que prêté par exemple, je ne suis pas sûr qu'il parvienne à se refaire une place là-bas. »