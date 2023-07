FC Nantes, Girondins - Mercato : Bordeaux ouvre la porte à Malcom Bokele

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Alors que le FC Nantes est à l'affût dans le dossier Malcom Bokele (Girondins, 23 ans), Gérard Lopez, le président bordelais, a évoqué le cas de ses jeunes les plus courtisés dont le défenseur fait partie.

« Est-ce qu'ils pourraient partir ? La réponse est oui »

Assurant qu'il n'y avait d'accord ni pour Bokele, ni pour Mwanga et Bakwa (dont on parlait à Rennes et à Lens avant que ce soit démenti), l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois a quand même évoqué des « offres » en ne fermant clairement pas la porte à un départ :

« Est-ce qu’ils pourraient éventuellement partir, la réponse est oui. Ils pourraient partir car tout simplement aussi, pour un jeune joueur, refaire une saison de Ligue 2, il y a aussi des dangers, que ce soit pour le joueur comme pour le club. On verra, il n’y a pas de décisions de prises », a-t-il lancé à France Bleu Gironde.

