Si le FC Nantes suit avec attention trois joueurs des Girondins de Bordeaux, au minimum, (Ui-Jo Hwang, Sékou Mara, Junior Onana) et s'est même vu proposer les services de Benoît Costil ou encore de l'attaquant Mbaye Niang, les connexions de l'Atlantique se font également dans l'autre sens.

En effet, comme le rapporte le site 20 Minutes Bordeaux, Admar Lopes pourrait profiter de la fin de contrat chez les Canaris du malien Kalifa Coulibaly (30 ans) pour tenter d'en faire le buteur de l'équipe en Ligue 2.

Le directeur technique des Girondins aurait coché son nom au même titre que celui de l'Angevin Stéphane Bahoken. A suivre.

