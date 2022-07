FC Nantes, Girondins - Mercato : Gérard Lopez détourne Hwang et Mara des Canaris

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Si l'accord trouvé par Gérard Lopez avec Fortress et King Street est une bonne nouvelle pour les Girondins de Bordeaux et le football français, le probable maintien du club au scapulaire en Ligue 2 mardi prochain à l'issue de la commission d'appel de la FFF n'est pas forcément un bon coup... pour le FC Nantes.

Bordeaux en L2, Hwang et Mara injouables pour Nantes ?

Placés en position d'attente sur les dossiers Hwang Ui-Jo et Sékou Mara, les Canaris attendaient en effet la relégation en National 1 du club au scapulaire pour récupérer les attaquants coréen et français à moindre frais.

Si Bordeaux est sauvé, Gérard Lopez fera tout pour vendre au prix fort ses joueurs bankables, plaçant de facto Hwang et Mara hors de portée du FCN. Selon l'AFP, le boss des Girondins envisage de vendre quatre joueurs pour 40 M€ : Junior Onana, Alberth Elis, Sékou Mara et Hwang Ui-Jo. On devine que les deux derniers nommés seront les plus chers et mis à prix à plus de 10 M€...

